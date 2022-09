Toen Xenoblade Chronicles 3 eerder dit jaar uitkwam, waren we – op z’n zachts gezegd – enorm onder de indruk. Meer Xenoblade Chronicles 3 content is dus iets wat we absoluut toejuichen en dat is exact wat we binnenkort zullen krijgen.

Nintendo kondigde aan dat het tweede deel van de Expansion Pass op 13 oktober zal arriveren en heel wat nieuwe content met zich zal meebrengen. De grootste toevoeging is Ino, een nieuwe hero met een mechanisch kantje. Ino heeft haar eigen quest en als je die voltooit speel je haar en haar class vrij. Daarnaast wordt er ook een challenge modus aan de game toegevoegd, waarin je het moet opnemen tegen golven van vijanden om zo nieuwe stukken uitrusting vrij te spelen.

Bekijk een nieuwe trailer waarin de DLC wordt toegelicht hieronder.