Sinds gisteren ligt Xenoblade Chronicles 3 in de winkels voor de Nintendo Switch, wat een absolute aanrader is zoals je in onze review kunt lezen. Mocht je je afvragen of er nog meer delen zullen volgen, dan heeft ontwikkelaar Monolith Soft daar een antwoord op.

In een interview gepubliceerd op de website van Nintendo laat de Japanse ontwikkelaar weten dat Xenoblade Chronicles 3 de afronding is van de drie genummerde delen. Dit gaat dan vooral om de thema’s die de trilogie met zich meebracht en diens vechtmechanieken.

“I used the word ‘culmination’ earlier, but this title brings together all the themes that have been developed over the past 15 years since 2007, when development of the first title in the Xenoblade Chronicles series began, as well as the gameplay systems that have been developed throughout the series.”