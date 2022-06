Eind april schreven we dat de Meta Quest 2 – ook wel bekend als de Oculus Quest 2 – een nieuwe titel zou krijgen. Niets minder dan de Ghostbuster franchise zal namelijk terugkeren op dit platform. Wie bang was dat hij of zij Ghostbusters VR alleen op de Meta Quest 2 zou kunnen spelen hebben we goed nieuws te melden. De nieuwe game zal namelijk ook naar PlayStation VR2 komen.

De ontwikkelaar kreeg veel vragen of Ghostbusters VR naar andere platformen komt naast de Meta Quest 2 en brengt daar via Twitter duidelijkheid over. Helaas is er tot op heden nog geen releasedatum bekend, maar wie weet volgt dat binnenkort gedurende één van de aankomende livestreams en showcases.

Hoewel, de PlayStation VR2 releasedatum voor de game zal sowieso nog in nevelen gehuld blijven zolang Sony geen concrete datum op het platform plakt.