Als je op zoek bent naar de meest realistische ervaring op het gebied van motorcross, ben je bij MX vs. ATV Legends in ieder geval aan het verkeerde adres. Zoek je naar een leuke arcade racer in de modder met motoren, buggy’s en quads, dan zit je hier helemaal goed. En dat is precies ook de uitstraling die MX vs. ATV Legends geeft in zijn nieuwe trailer.

Onder het mom van ‘kort maar krachtig’ krijgen we in de onderstaande trailer duidelijk te zien waar deze titel voor zal staan en dat is dus simpelweg arcade plezier, iets wat we gewend zijn van de MX vs. ATV-serie. Op 28 juni aanstaande kunnen we met MX vs. ATV Legends aan de slag op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S én pc.