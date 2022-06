Tijdens de Summer Game Fest showcase is er een nieuwe game in de Alien-franchise aangekondigd. Het spel heet Aliens: Dark Descent en wordt ontwikkeld door Tindalos Interactive, in samenwerking met uitgever Focus Entertainment en 20th Century Studios.

Aliens: Dark Descent wordt omschreven als een singleplayer squad-based actiegame. De game vertelt een origineel verhaal en als speler heb je de leiding over een team van Marines. Tactiek speelt een grote rol bij de real-time combat. Je moet je wapens en vaardigheden slim inzetten om de vijanden te slim af te zijn, want die zullen zich aanpassen aan jouw strategie.

Hieronder kun je de aankondigingstrailer van Aliens: Dark Descent bekijken. De game komt in 2023 uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.