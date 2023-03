Vorig jaar werd Aliens: Dark Descent aangekondigd, een nieuwe toevoeging aan het ‘Alien’ universum. Deze game is echter geen first-person horror/survival game of een meedogenloze shooter, maar wel een tactische actiegame.

IGN heeft nu een video online geplaatst waarin we voor het eerst echte concrete gameplay van Aliens: Dark Descent te zien krijgen. Je bestuurt squads in real-time en je moet hen heelhuids door verschillende gevaarlijke levels heen zien te loodsen. Pas wel op, want als een marine sterft, blijft deze ook onherroepelijk dood. Tactisch denken is dus belangrijk!

Tegelijk krijgen we ook een releasedatum voor Aliens: Dark Descent: op 20 juni zal de game verschijnen voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Bekijk de nieuwe trailer hieronder.