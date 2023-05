Over iets minder dan een maand kunnen liefhebbers van de Aliens-franchise zich verheugen op een tactisch avontuur, namelijk Aliens: Dark Descent. In deze game beschik je over een squad aan soldaten die jij in real-time door allerlei situaties heen moet loodsen. Dit is niet alles, want je strandt namelijk op de buitenaardse wereld Lethe die vol met Xenomorphs zit.

Om je goed voor te bereiden op de strijd en vele keuzes die je moet maken, heeft Focus Entertainment nu een nieuwe trailer uitgebracht. Hierin krijgen we een helder overzicht wat de game precies inhoudt en hoe jij het best kunt vechten tegen de hordes Xenomorphs. Keuzes wegen zwaar in deze game en de consequenties daarvan neem je mee naar iedere volgende missie.

Zorg goed voor je mariniers en crew, want de omstandigheden zijn niet mals, zoals je ziet in de onderstaande trailer.