Aankomende dinsdag kun je aan de slag met Aliens: Dark Descent. Van deze game is nu een video verschenen die je alvast op de hoogte brengt van het overkoepelende verhaal in deze titel.

Er zijn al heel wat games verschenen in de Aliens-franchise en dat waren meestal actietitels. Aliens: Dark Descent is echter een real-time strategy game. Hier zul je dus meer je hersenen moeten gebruiken dan dat je moet beschikken over een snel reactievermogen.

De nieuwe video van Aliens: Dark Descent check je hieronder.