Lunar Software kondigde in 2013 de game ROUTINE al aan, maar echt van de grond kwam het project toen niet. ROUTINE is een first-person horrorspel dat zich afspeelt op een verlaten maanbasis en de samenwerking die de ontwikkelaar nu heeft met Raw Fury, zorgt ervoor dat de game een nieuw leven wordt ingeblazen.

Nu bijna tien jaar na de oorspronkelijke aankondiging, heeft ROUTINE een nieuwe trailer ontvangen. De game komt naar de Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Een releasedatum is op moment van schrijven nog niet bekend, maar bekijk hieronder zeker even de re-reveal trailer.