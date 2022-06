Het zal je vast niet ontgaan zijn dat er vrijwel dagelijks nieuwsberichten voorbij komen met nieuws dat door insiders gepubliceerd wordt. Het zijn vaak sappige geruchten en opvallend is ook dat de nodige personen het buitengewoon vaak bij het rechte eind hebben. Een van de meest bekende is Tom Henderson, die aan de lopende band informatie deelt over nieuwe games, ontwikkelingen bij studio’s en meer.

Het is natuurlijk de nieuwe vorm van geruchten verspreiden, daar waar we vroeger erg afhankelijk waren van magazines die op basis van ontwikkelaar bezoeken zo hier en daar details opvingen. De tijden zijn veranderd en met de komst van sociale media, technisch handige jongens en meer, zijn er ontzettend veel manieren om aan nieuwe informatie te komen. Dataminen is immers ook een goede manier gebleken om dingen te achterhalen.

Dit zijn echter risico’s die enigszins ingecalculeerd worden door ontwikkelaars, want er is geen ontkomen aan dat technisch handige jongens in de code van een game gaan zitten spitten. Een ergens nog wel sportieve manier om iets te ontdekken. Dat verandert echter op het moment dat insiders met anonieme bronnen praten, want dat is moedwillig informatie delen die eigenlijk nog geheim moet blijven.

Dit gebeurt aan de lopende band en dat maakt ook dat sites, waaronder wij, vaak met mooie headlines kunnen komen. Natuurlijk is het leuk om goed nieuws te horen via geruchten, maar het heeft ook een nadelig effect. De vele shows die nu digitaal plaatsvinden bevatten steeds minder verrassingen en leuke aankondigingen die gedaan worden, staan meestal al eerder op het web. Het verrassingseffect is compleet weg en het lijkt steeds erger te worden.

Vanuit een redactioneel oogpunt is het natuurlijk logisch om al het nieuws, gerucht of niet, mee te nemen. We hebben op dit front echter een forse toename gezien en voor ontwikkelaars is het best wel heftig. Die werken naar een bijzonder moment toe, maar alles ligt continu van te voren al op straat. Hierdoor is een echte verrassing presenteren iets wat met de dag moeilijker wordt en dat zou een reden kunnen zijn waarom gameshows tegenwoordig niet zo impactvol meer zijn.

En juist die verrassingen, dat is waarom je onder andere naar de grote shows tijdens en rond de E3 keek. Verrassingen is ook wat je wilt hebben als een ontwikkelaar of uitgever een aankondiging doet, maar hoeveel verrassingen zien/krijgen we vandaag de dag nog? Nauwelijks. We stellen daarom dat insiders het verpesten voor de industrie, want té veel en té vaak ligt informatie al te vroeg op straat en op een gegeven moment is daar de lol een beetje vanaf.

Nu kunnen wij als PlaySense besluiten het nieuwste gerucht niet mee te nemen, maar als het overal staat te lezen… dan kan je ook niet achterblijven. Als auteur heb ik echter de vurige hoop dat het aantal geruchten en leaks gaat afnemen in de komende tijd, want niet alles moet maar continu voortijdig gedeeld worden. Soms is afwachten op wanneer het juiste moment daar is ook niet verkeerd. Toch?

Goed, deze rubriek draait om een stelling waarover jullie je licht kunnen laten schijnen en dat is nu niet anders. Ben je het met het punt eens? Totaal oneens of heb je andere nuances of argumenten? Het kan alle kanten op en we nodigen je uit jouw mening hieronder te laten horen.