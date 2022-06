Als je houdt van atmosferische wandelsimulators, dan is The Silent Swan misschien wel iets voor jou. Deze game werd onlangs aangekondigd als een ‘first-person open wereld verhalende ervaring in een monolithische, vervallen wereld’. De eerste beelden van deze titel zijn intussen ook al online gezet en die zien er best goed uit.

In het verhaal staat een zekere Mirov Kavrazyma centraal, een man die op zoek is naar zijn vrouw Selene. Ze is verdwenen, maar liet wel een spoor van papieren zwanen na… een spoor dat jij moet volgen om het mysterie van haar verdwijning te ontrafelen.

The Silent Swan verschijnt in het vierde kwartaal van 2022 voor de PS4, PS5 en pc. Lees hieronder meer info (zoals beschreven op Steam) en bekijk de trailer.