Het ene evenement volgt de ander momenteel op en ook steeds meer partijen houden zich hiermee bezig. Nacon is een uitgever die al wel vaker een showcase georganiseerd heeft en dat doen ze ook dit jaar weer. Via persbericht laat de uitgever weten dat ze een showcase gepland hebben staan voor 7 juli.

Deze showcase begint om 19.00 uur en bevat nieuwe games, nieuwe gameplay van reeds aangekondigde titels en nieuwe hardware. Titels die naar verwachting zoal getoond zullen worden zijn Steelrising, Test Drive Unlimited: Solar Crown, The Lord of the Rings: Gollum en Session: Skate Sim.

De showcase wordt uiteraard via Twitch en YouTube uitgezonden, zodat je het op je gemak kunt volgen.