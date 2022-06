Ah China, het land van microtransacties, goedkoop spul bij ome Ali en toch vaak ook innovatief. De lijn tussen innovatie en een beunhaasoplossing is soms flinterdun, iets wat de LX-3450W maar weer eens bevestigt. Behalve voor bitcoin miners kunnen wij ons namelijk niet voorstellen waar je een power supply met 3450 watt aan stroomtoevoer voor nodig zou hebben… Vooruit, wellicht om jouw e-peen weer wat te vergroten.

Wanneer we spreken over een beunhaasoplossing is de LX-3450W een perfect voorbeeld. Zoals je in de onderstaande video van Linus Tech Tips ook zal zien is het een grotesk apparaat, maar wel een die voor de gemiddelde pc-bezitter toch bekend voor zal komen. De LX-3450W is namelijk niks anders dan twee reguliere ATX-voedingen aan elkaar geplakt. Het resultaat is eigenlijk wat je ervan verwacht.

De LX-3450W is te bestellen bij ome Ali en Banggood, maar verwacht er dus vooral geen geweldige prestaties van. Mocht je zo gek zijn om met dit ding aan de slag te willen, zorg dan voor een veilige testomgeving en wellicht is een brandblusser binnen handbereik ook geen overbodige luxe.