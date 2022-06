De Xbox & Bethesda Games Showcase is nog in volle gang en de ene aankondiging volgt na de andere. Minecraft liefhebbers moeten volgend jaar even goed in de gaten houden, want er is zojuist een nieuw deel in de franchise aangekondigd. Dit deel heet Minecraft Legends en is een actievolle strategiegame, waarin je het moet opnemen tegen een vreemde invasie.

De Piglins uit de Nether wereld zijn namelijk de Overworld binnengevallen en het hele land kan zomaar door de duisternis worden verzwolgen. Hier kom jij om de hoek kijken en je moet de verschillende troepen en eenheden onder één banier zien te brengen. Jij bent verantwoordelijk voor het plaatsen van deze troepen, het opbouwen van forten en andere defensieve middelen. Hieronder kan je de eerste trailer van Minecraft Legends bekijken.