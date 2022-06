Als je nog niet genoeg gezien hebt van Warhammer 40,000: Darktide in de meest recente trailer, dan hebben we goed nieuws. YouTuber milkandcookiesTW heeft namelijk een video met gloednieuwe gameplay van Darktide gedeeld.

Volgens de YouTuber wordt het gameplay design van Vermintide 2 opgeschud in Darktide met de inclusie van power slides en de mogelijkheid om te sprinten. Verder is te zien dat het level design in Darktide ook van genoeg verticale bewegingsmogelijkheden is voorzien.

Benieuwd naar meer Warhammer 40,000: Darktide? Dan kan je de gameplay hieronder bekijken. De game komt op 13 september uit op de pc en Xbox Series X|S. Het spel is ook vanaf dag 1 beschikbaar op Xbox Game Pass.