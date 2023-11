Ongeveer een jaar geleden verscheen Warhammer 40,000: Darktide en dat vraagt uiteraard om een feestje! Ontwikkelaar Fatshark heeft aangekondigd dat deze coöp shooter twee grote updates zal krijgen om de gelegenheid te vieren. Samen vallen de updates onder de ‘The Traitor Curse’ naam. Deel 1 van de update verschijnt ergens deze maand en deel 2 volgt dan later in december.

Deel 1 bevat een nieuwe zone, een nieuwe missie, nieuwe features en meer! Het tweede deel is momenteel nog in nevelen gehuld, maar daar leren we in de loop van de komende maand waarschijnlijk wel meer over. Bekijk hieronder een korte teaser voor The Traitor Curse.