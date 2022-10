Vorige week liet Fatshark al wat zien van de Preacher-class die in Warhammer 40,000: Darktide speelbaar zal zijn, maar deze week is het de beurt aan een nog grotere vechtersbaas. De Veteran: Sharpshooter doet eigenlijk precies wat we niet gewend zijn van de Warhammer -tide games, door meer van melee af te zien en te focussen op gunplay.

Vanzelfsprekend is de Veteran: Sharpshooter goed in het maken van headshots. Het maken van die headshots wordt nog makkelijker door een van zijn skills, waarmee hij de tijd vertraagt en daarbij ook nog eens een stuk accurater wordt met zijn wapentuig. Een voorproefje in de vorm van twee video’s vind je hieronder. Warhammer 40,000: Darktide verschijnt op 30 november voor pc via Steam en de Microsoft Store. Een Xbox Series X|S versie volgt later.