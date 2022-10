De coöp shooter Warhammer 40,000: Darktide verschijnt volgende maand en dus vond ontwikkelaar Fatshark het even hoog tijd om wat trailers op ons te gooien, zodat we goed voorbereid zijn op de release. Vandaag hebben we twee video’s in de aanbieding die ons wat meer vertellen over de Zealot: Preacher class.

Preachers zijn gericht op close-combat en agressieve aanvallen. Schade nemen hoort hier dan ook bij, want een Preacher kan sneller aanvallen uitvoeren als zijn levensbalk laag staat. Ook lijkt het erop dat je als Preacher een teleporterende vaardigheid kan uitvoeren, waardoor je direct in het midden van het gevecht kan belanden.

Bekijk de video’s hieronder. Warhammer 40,000: Darktide verschijnt op 30 november voor de pc; een Xbox Series X|S versie volgt later.