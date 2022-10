Ontwikkelaar Fatshark zet zijn videoserie, waarin diverse Warhammer 40,000: Darktide classes worden uitgelicht, voort met een nieuwe video waarin we meer leren over de Ogryn class. De Ogryn worden omschreven als ‘abhumans’. De abnormale wezens bezitten uitzonderlijke kracht en bestendigheid. Een perfecte combinatie om hordes en hordes aan monsters in elkaar te slaan.

De Skullbreaker is een Ogryn subclass die nog dieper in gaat op de wilde karakteristieken van de Ogryn. De Skullbreaker gebruikt een knots om vijanden van dichtbij neer te halen, maar kan ook een Thumper Shotgun gebruiken wanneer de afstand net te groot is. De Skullbreaker sub-class heeft diverse passieve vaardigheden zoals extra mêlee heavy attack damage, gereduceerde inkomende schade en snellere revive en assist snelheid. Daarnaast kan de Ogryn class ook gebruikmaken van een unieke vaardigheid genaamd ‘Bull Rush’. Je kan dit niet alleen gebruiken om aan te vallen, je krijgt namelijk ook een hogere aanvals- en bewegingssnelheid.

Benieuwd naar andere Warhammer 40,000: Darktide classes? Bekijk dan ook de Sharpshooter en Preacher spotlight video’s.