Nadat Fatshark eerder al wat verschillende trailers voor de aankomende coöp shooter Warhammer 40,000: Darktide toonde met daarin de verschillende klassen van personages, zoals scherpschutter of schedelbreker, is het nu tijd om de wereld zelf in de verf te zetten. De ontwikkelaar deelde namelijk een nieuwe trailer die de grimmige wereld van het aankomende spel uit de doeken doet.

Op 17 november staan er pre-launch beta tests gepland en de game zal dan een volledige release kennen voor pc op 30 november. Later zal de game ook verschijnen voor de Xbox Series X|S, maar een releasedatum daarvan is nog niet bekendgemaakt. Vergeet hieronder zeker niet even de nieuwe trailer mee te pikken, want daarmee krijg je een beeld van de gure wereld.