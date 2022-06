PowerWash Simulator zegt je waarschijnlijk niet zoveel als jij je games vooral speelt op consoles. Al denk ik dat veel pc-gamers deze game al wel eens voorbij hebben zien komen op Steam. Om zich vervolgens te verslikken in hun koffie of thee bij het zien van de reviews die ‘Overwhelmingly Positive’ zijn. 98% van de bijna 20.000 reviews zijn namelijk positief.

Wat is er nu leuk aan virtueel vuil van huizen, voertuigen en speeltuinen spuiten? Wel, het is verbazingwekkend genoeg best relaxerend. De game was al een lange tijd in early access, maar daar gaat op 14 juli verandering in komen. Dan volgt namelijk de volledige release van het spel op de Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Geen idee wat je je moet inbeelden bij de game? Bekijk dan even de onderstaande trailer.