Hogwarts Legacy ligt op schema om dit jaar te verschijnen, maar we hebben tot op heden nog geen releasedatum gekregen. Het is wachten totdat Warner Bros. Games met een officiële aankondiging komt, maar het kan zijn dat Microsoft ietwat onbewust de releasemaand al kenbaar heeft gemaakt.

Tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase heeft Microsoft de line-up voor de komende 12 maanden bekendgemaakt. Dit hebben ze achteraf middels een handig overzicht nogmaals gedeeld, waarbij de line-up voor 2022 en 2023 van elkaar gesplitst zijn. Vanzelfsprekend staat Hogwarts Legacy onder het kopje 2022.

Opvallend is echter dat de lijst met titels op chronologische volgorde van verschijnen lijkt te staan. En als we daar vanuit gaan, dan ziet het er naar uit dat Hogwarts Legacy in november uitkomt. Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition staat gepland voor november, waarna Hogwarts Legacy in het overzicht volgt.

The Callisto Protocol verschijnt op 2 december en staat als laatste in het overzicht. Hierdoor is het aannemelijk dat Hogwarts Legacy in november uitkomt, hoewel het ook 1 december kan zijn uiteraard.