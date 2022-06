Final Fantasy VII Remake INTERGRADE is sinds december vorig jaar verkrijgbaar voor pc, maar enkel via de Epic Games Store. Die exclusiviteit is nu ten einde, want Square Enix heeft zojuist aangekondigd dat de game vanaf vandaag ook verkrijgbaar is via Steam.

Naast dit goede nieuws heeft Yoshinori Kitase tijdens de stream ook gelijk kenbaar gemaakt dat de game prima werkt met de Steam Deck, waardoor je de geprezen game ook zonder problemen onderweg kunt spelen.