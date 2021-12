Games die voor zowel de PlayStation 4 als PlayStation 5 verkrijgbaar zijn, al dan niet via een gratis upgrade, hebben regelmatig te maken met een beperking als ze via PlayStation Plus beschikbaar worden gesteld. Dit was ook het geval met de PlayStation 4 versie van Final Fantasy VII Remake, die niet naar de PS5-versie geüpgraded kon worden.

Nu enkele maanden nadat de game alweer uit de service is verdwenen, is Square Enix alsnog overstag gegaan. Via Twitter laten ze weten dat iedereen die Final Fantasy VII Remake via PlayStation Plus heeft bemachtigd, de game vanaf 22 december kosteloos naar de PS5-versie kan upgraden.

Tegelijkertijd zal de Episode Intermission DLC met 25% korting verkrijgbaar zijn voor een beperkte periode.