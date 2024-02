Alle spotlights staan inmiddels gericht op de release van Final Fantasy VII Rebirth die toch wel héél dichtbij komt… maar Square Enix heeft plots, zonder al te veel gedoe, een update gedropt op diens voorganger Final Fantasy VII Remake. Het gaat om een patch die enkele bugs uit het spel haalt, maar tegelijk merkten fans op dat er toch meer veranderd is dan dat.

Ten eerste blijkt dat het einde van de game lichtjes is veranderd: in de laatste scène, waarin de bende net ontsnapt is uit Midgar, kijkt Aerith naar de lucht en zegt ze nu ‘This sky… I don’t like it’ in plaats van ‘I miss it. The steel sky’. Op het eerste zicht lijkt het een wat banale aanpassing, maar waarom zou deze nu plots doorgevoerd worden?

Daarnaast heeft Tifa ook een kleine ‘wardrobe change’ ondergaan: in de flashback scène is haar cowboy outfit nu namelijk lichtjes aangepast. Ze draagt nu een zwart ondershirt, waardoor de kledij overeenkomt met wat ze draagt in Final Fantasy VII Rebirth.

Final Fantasy VII Rebirth verschijnt morgen, meer info lees je in onze review.