De remake van Final Fantasy VII is nu al een paar jaar verkrijgbaar en we mogen ons klaarmaken voor Final Fantasy VII Rebirth die begin volgend jaar verschijnt. Met die game gaat het avontuur verder, maar in de tussentijd heeft Square Enix bekendgemaakt hoe de eerste remake het heeft gedaan.

Het mag geen verrassing zijn dat de game mooie resultaten noteert. Inmiddels is de titel meer dan 7 miljoen keer fysiek verscheept en digitaal verkocht. Wat het exacte daadwerkelijke verkoopaantal is, is echter wat onduidelijk door combinatie van verscheept en digitaal verkocht. Desalniettemin mag Square Enix zeker niet klagen.

Final Fantasy VII Rebirth is vanaf 29 februari 2024 exclusief verkrijgbaar voor de PlayStation 5.