Final Fantasy VII Remake Intergrade is vandaag als onderdeel van PlayStation Plus aan de bibliotheek toegevoegd. De game blijkt echter niet voor iedereen beschikbaar te zijn vanwege issues met de licenties. Iedereen die de game eerder al eens heeft gekocht, kan tegen een melding aanlopen dat de Intergrade versie niet beschikbaar is.

Het herstellen van licenties blijkt ook geen oplossing te bieden, zo melden mensen op Resetera. Mocht je hier tegenaan lopen, dan is het beste om simpelweg te wachten totdat Sony met een oplossing komt. Als je nooit eerder een versie van Final Fantasy VII Remake hebt geclaimd via de PlayStation Store, dan zul je geen issues ondervinden.

Dit is overigens niet de eerste keer dat deze game problemen kent met licenties. Zo was de game vorig jaar beschikbaar via PlayStation Plus, maar toen was het voor kopers van de disc-versie alsnog noodzakelijk de game via disc te spelen.