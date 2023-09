Square Enix is al lange tijd bezig met Final Fantasy VII Rebirth en vanavond is tijdens State of Play de releasedatum van de game bekendgemaakt. Op 29 februari 2024 mogen we de game verwachten voor de PlayStation 5.

Bij de aankondiging hoort natuurlijk ook een trailer en die kan je hieronder bekijken. Het is een trailer die absoluut de moeite waard is om even te kijken, want de beelden zijn om je vingers erbij af te likken.

Klein detail, de trailer laat zien dat de game op 2 discs geleverd zal worden. Verder zal er ook nog een Twin Pack verschijnen met daarin de vorige game en diens uitbreiding, zodat je als nieuwkomer gelijk alles ter beschikking hebt.