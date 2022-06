Aangezien ik geen Amerikaan ben en stuurmanskunsten wel weet te appreciëren, ben ik niet zo op de hoogte van de NHRA, oftewel de National Hot Rod Association. Zij organiseren echter verschillende soorten dragraces – dit zijn korte races waarbij acceleratie het belangrijkste goed is – en dit doen zij voornamelijk in Canada en de Verenigde Staten, dus het is echt een Amerikaans ding.

NHRA Championship Drag Racing: Speed for All giet deze sport in een game en beschikt over de juiste licenties. De game bevat een singleplayer carrièremodus en deze zal onder andere progressie, tuning, andere aanpassingen aan de wagens en real life sponsors als Goodyear, Summit Racing Equipment en Lucas Oil bevatten. De game komt op 26 augustus 2022 uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Bekijk hieronder de trailer.