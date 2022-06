De sci-fi anti-zwaartekrachtracer Redout verscheen oorspronkelijk in 2016. Deze pijlsnelle racegame haalde overduidelijk inspiratie uit bekende games als WipEout en F-Zero en werd destijds goed ontvangen. Dusdanig goed dat uitgever Saber Interactive en ontwikkelaar 34BigThings vorig jaar een vervolg aankondigden.

En gisteren was het dan zover: de release van Redout II. In dit vervolg kun je aan de slag met een carrièremodus of het online opnemen tegen 11 andere spelers. Redout II bevat 36 verschillende circuits, 12 hoverships die je ook nog eens kunt customizen en diverse racetypes.

De release van Redout II wordt gevierd met de onderstaande launch trailer. De game is nu verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.