Komende week zal Gran Turismo 7 weer van een gratis content update worden voorzien. Dit maakte Kazunori Yamauchi vandaag bekend via Twitter. Daarbij deelde hij weer een inmiddels gebruikelijke afbeelding met silhouetten van drie auto’s, die met de aanstaande update aan de game worden toegevoegd.

De vraag is om welke auto’s het gaat en ditmaal lijken de silhouetten te achterhalen. De bovenste auto in de afbeelding lijkt de Suzuki Escudo Pikes Peak. Dit is een iconische auto in de Gran Turismo-serie, die voor het eerst zijn opwachting maakte in het tweede deel in de franchise. De andere twee auto’s van de aankomende update zijn waarschijnlijk de 1932 Ford Roadster en een Gr.3 versie van de Suzuki Vision Gran Turismo.

Of deze vermoedens kloppen zal komende week blijken. Ook zullen we er dan achter komen wat er verder nog aan content wordt toegevoegd aan Gran Turismo 7. Wanneer de update exact verschijnt liet Yamauchi niet weten, maar zodra de details bekend zijn laten we het uiteraard weten.