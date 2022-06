Sommige gamers spelen nog met enige regelmaat een klassieker op hun oude, vertrouwde PlayStation 3, maar inmiddels bereiken de meeste DualShock 3/SIXAXIS controllers toch wel de leeftijd dat ze serieuze kuren of gebreken gaan vertonen. Dan is er nu goed nieuws, want via een kleine omweg is het mogelijk om eventueel je DualSense controller te gebruiken.

Via Reddit meldt xharry998 namelijk dat de Brook Wingman XE – een dongle die het mogelijk maakt om talloze controllers aan te sluiten op verschillende consoles en pc – ook prima op de PlayStation 3 werkt in combinatie met de DualSense controller. Met een prijs van rond de €40,- – afhankelijk van waar je kijkt – is deze accessoire niet heel goedkoop, maar wel een ideale manier om je oude consoles weer nieuw leven in te blazen.