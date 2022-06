In 2020 bracht Activision Tony Hawk’s Pro Skater terug met een remaster collectie van de eerste twee games, die zeer goed in de smaak viel. Ook was het een succes qua verkopen, dus dan is een volgende stap natuurlijk het derde en vierde deel remasteren. Dit was men ooit van plan, maar helaas werd de stekker uit het project getrokken.

De studio die verantwoordelijk was voor Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 is Vicarious Visions en die zou aan een remaster van de derde en vierde game beginnen, totdat de studio opging in Activision Blizzard. Andere studio’s hebben vervolgens geprobeerd met een pitch dit alsnog van de grond te krijgen, maar Activision was niet tevreden.

Hierdoor is het idee uiteindelijk op niets uitgelopen en moeten we het helaas zonder deze twee games doen. Of deze delen ooit alsnog van een remaster voorzien worden is natuurlijk de vraag, maar het ziet er niet naar uit als we Tony Hawk mogen geloven.

“That was the plan, even up until the release day of [1 and 2], we were going 3 and 4. And then Vicarious got kinda absorbed and then they were looking for other developers and then it was over.”

“The truth of it is [Activision] were trying to find somebody to do 3 and 4 but they just didn’t really trust anyone the way they did Vicarious. So they took other pitches from other studios, like, ‘what would you do with the THPS title?’ And they didn’t like anything they heard, and then that was it.”