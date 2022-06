Het gaat een beetje de goede kant op met de beschikbaarheid van consoles. Althans, als we het over de Xbox hebben. Zo is de Xbox Series S over het algemeen wel te verkrijgen en ook de Xbox Series X is steeds vaker op voorraad bij retailers. Eind mei had Bol.com een voorraad beschikbaar en dat is nu niet anders.

Op dit moment is het weer mogelijk om de Xbox Series X aan te schaffen bij de online retailer, dit voor een bedrag van € 499,-. Per klant kan er maximaal één console aangeschaft worden. Hoe groot de voorraad precies is, is niet bekend dus als je interesse hebt is het advies om snel je slag te slaan.

Bestel hier jouw Xbox Series X bij Bol.com.