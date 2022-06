Trust is recent een samenwerking aangegaan met de Esports Game Arena onder het mom van een ‘Trust Playground’. Dit is een nieuwe ruimte in de Esports Game Arena te Alphen aan den Rijn die ingericht is met allerlei accessoires uit de nieuwste productlijn van het bekende merk.

Dat moet natuurlijk gevierd worden en daarom heeft Trust een leuk pakketje met accessoires voor de pc-gamer beschikbaar gesteld. We mogen namelijk de Trust GXT 834 Callaz (mechanisch toetsenbord), GXT 391 Thian (draadloze headset) en de GXT 980 Redex (draadloze muis) weggeven. Een mooie complete set om je setup te vernieuwen.

Om kans te maken op dit mooie setje hardware voor pc, dien je ons per mail te overtuigen waarom we dit door Trust naar jou moeten laten opsturen. Zijn je spullen kapot? Ben je toe aan een upgrade? Is het tijd voor wat anders? Genoeg redenen te verzinnen dus, maar we raden je natuurlijk wel aan creatief te zijn!

De Esports Game Arena is een fantastische plek met een podium, een studio voor online content, een sportsbar, en PC’s en consoles waar de bezoekers gebruik van kunnen maken. Vanaf vandaag is daar de Trust Playground aan toegevoegd. De Trust Playground staat voor fun en toegankelijkheid. Van pro gamers en competitieve spelers tot recreatieve spelers; iedereen is welkom in de Trust Playground. De Trust Playground is uitgerust met PC’s met specs voor de nieuwste games en zijn geheel voorzien van de beste Gaming x Trust peripherals. Dus wil je jouw favoriete game eens spelen op een serieuze setup, dan kun je dat vanaf vandaag doen in de Esports Game Arena.

In de Trust Playground bepaal jij wat je speelt*. Zin in een match Rocket League met vrienden of in je eentje gewoon even helemaal opgaan in Counter-Strike? Op de pc’s is het mogelijk om in te loggen op je eigen Steam, Epic, Battlenet, Uplay of Origin account en hier games vanuit je eigen aangekochte bibliotheek te spelen. En wil je zeker weten dat je een plek hebt, reserveer dan via de website van Esports Game Arena.