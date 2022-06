Grand Theft Auto: Vice City kwam eind vorig jaar opnieuw uit voor de moderne platformen via een remaster trilogie. Een dataminer is in de code van de game gedoken en heeft een verwijderde missie in het spel gevonden. Opvallend is echter dat de code van deze missie in de remaster zit, maar niet in de code van de originele uitgave.

De ontwikkelaar van de remaster heeft de code gewoon laten zitten, ondanks dat er meerdere vermeldingen bij staan dat het voor intern gebruik is. Dus waar Rockstar Games die jaren terug wel heeft weggehaald, heeft Grove Street Games dit verzuimd.

Heel erg is het natuurlijk niet, want voor het spel maakt het weinig uit. Wel is het interessant om te zien wat die missie dan precies is en het is Vadim M gelukt om een reconstructie te maken. Het gaat om een missie die ‘Movie Demo’ heet, waarin Tommy Vercetti het politiebureau in Ocean Beach verlaat. Hij wordt gevolgd door twee man naar de Malibu Club waar vervolgens een schietpartij ontstaat. Ook is er een stukje dialoog gevonden, waarin Steve Scott (filmproducent) Tommy vraagt om deel te nemen in een achtervolgingsscène.

De video waarin dit alles ter sprake komt check je hieronder en het is zeker even de moeite waard.