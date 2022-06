Microsoft zet zich al langer in op natuurlijk Xbox Game Pass en met een stijgend aantal abonnees ziet het er naar uit dat de service nog lang relevant zal blijven. Het aanbieden van first-party titels op de dag van release via Game Pass is een fantastisch initiatief, want dat scheelt je behoorlijk in de portemonnee. Dat de losse verkopen daarbij in het niet vallen is een risico dat Microsoft neemt, maar met hun diepe zakken is dat haalbaar.

Voor Sony is dat een ander verhaal, die zakken zijn nu eenmaal minder diep en dus is het domweg niet rendabel om first-party PlayStation 5 releases via PlayStation Plus aan te bieden op launch. Dit is gelijk ook het grote onderscheid tussen het vernieuwde PlayStation Plus en Xbox/PC Game Pass. Met het uitrollen van nieuwe PlayStation Plus tiers wereldwijd, is het nu voor bijna iedereen mogelijk om een duurder abonnement te nemen.

Het vernieuwde PlayStation Plus is overduidelijk een antwoord op Game Pass, maar het onderscheid is zoals aangestipt wel duidelijk aanwezig. Qua prijspunt ligt PlayStation Plus Premium (de duurste tier) op ongeveer gelijke hoogte als Xbox Game Pass Ultimate. Als we het over een jaarabonnement hebben althans. Hieronder valt bij beide services dan online gameplay, cloudopslag, een uitgebreide bibliotheek aan ‘gratis’ te spelen games en maandelijkse titels.

Beide diensten hebben echter ook perks die de ander niet heeft. Zo heb je bij Game Pass natuurlijk first-party releases, daar waar Sony dat niet doet. Hoewel nieuwe releases op dezelfde dag toevoegen aan PlayStation Plus niet uitgesloten is. Stray is daar een mooi voorbeeld van. Aan de andere kant heeft Sony met de PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 en Portable natuurlijk een gigantische bibliotheek aan titels, die ze in afgeslankte vorm beschikbaar stellen.

Er is vaak kritiek geuit op Sony dat ze slecht omgaan met zogeheten legacy content, maar via het vernieuwde PlayStation Plus is er nu een eenvoudige manier beschikbaar om de titels te kunnen spelen. Daarmee krijgt legacy content steeds meer waarde. En dat is belangrijk, want Sony heeft wat dat betreft simpelweg veel meer te bieden dan Microsoft. En zo hebben beide partijen wat leuks in hun aanbod.

Dat we first-party releases niet op de dag van verschijnen ontvangen via PlayStation Plus is jammer, maar Sony gaf aan dat de kwaliteit van de games daaronder zou gaan lijden. Dus ergens is het misschien wel goed. En zo op het eerste oog heeft Sony met het huidige Extra en zeker Premium aanbod genoeg te bieden. Voldoende in ieder geval om in onze ogen een waardige tegenhanger te vormen voor Game Pass.

Maar nu is het aan jullie. Mee eens? Vind je het uitstekend? Of ben je teleurgesteld in wat Sony aanbiedt? Heb je suggesties wat er nog bij of anders kan? We horen je mening weer graag en dat kan zoals altijd hieronder.