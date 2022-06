PlayStation Plus Extra en Premium voorzien je van een uitgebreide bibliotheek aan titels. Al deze games kun je kosteloos spelen, maar op sommige titels zit een bepaalde duur van beschikbaarheid. Net zoals games op Game Pass of bijvoorbeeld films en series op Netflix, zullen ze na verloop van tijd verdwijnen.

Met dik 800 beschikbare games is er genoeg keuze, dus een titel meer of minder is niet zo heel erg. Maar als je toevallig net geïnteresseerd bent in de onderstaande games, dan moet je rekening houden dat die later dit jaar uit Extra en Premium zullen verdwijnen.

Om precies te zijn betreft het de volgende games:

Shadow Warrior 3 – 5 juli

Syberia – 19 juli

NBA 2K22 – 31 augustus

WRC 10 – 31 augustus

Red Dead Redemption — 17 oktober

Red Dead Redemption: Undead Nightmare — 17 oktober

In tegenstelling tot de games die je maandelijks via PlayStation Plus krijgt, zijn deze games niet te ‘claimen’ om ze na het verdwijnen te kunnen blijven spelen. Dus als je deze games nog wilt proberen, moet je dat voor de aangegeven datum doen.

Abonnement nodig? Dan kan je daarvoor hier terecht.