Na vorige keer onze hoofdstad te hebben aangedaan, is het nu tijd om onze koffers te pakken voor een tochtje richting Thailand. De hoofdstad Bangkok is het decor voor de volgende tour in Mario Kart Tour. Deze bruisende stad zal je binnenkort kunnen bezoeken en op de beelden is te zien dat je je onder andere over de Menam ofwel de rivier der koningen begeeft.

Verder zullen er buiten een nieuw parcours ook andere dingen toegevoegd worden aan de game, zoals een nieuwe outfit en kart voor Daisy. Je kan vanaf 28 juni de straten van Bangkok onveilig maken en bekijk hieronder zeker even de trailer met de nieuwe bestemming in de kijker.