PlayStation Now was naast op de PlayStation ook beschikbaar op pc en nu het is samengevoegd met PlayStation Plus, blijft Sony de optie aanhouden de games ook via pc te streamen. Dat is erg prettig voor gamers die niet over een PlayStation beschikken, maar wel graag van de bibliotheek gebruik willen maken. Helemaal vlekkeloos verloopt het echter niet.

Verschillende games worden op de pc via de PlayStation app verkeerd weergegeven en daardoor zijn ze niet toegankelijk. Verschillende PlayStation, PlayStation 2 en PlayStation 4 games worden als PlayStation 3 games aangemerkt en willen na selecteren niet laden. Games die correct als PlayStation 3 aangemerkt staan, functioneren wel naar behoren.

Daarbij is het gebruikers ook opgevallen dat sommige games simpelweg ontbreken. Hieronder vallen Resident Evil Director’s Cut, Devil May Cry 4, inFAMOUS 2, Red Dead Redemption 2 en meer. Op Reddit is een compleet overzicht te zien van titels die ontbreken. En wat het vervelend maakt, is dat de pc app niet is voorzien van een zoekfunctie.

Momenteel worden alle games handmatig gecheckt door Iamafatcupcake op Reddit, dus het is handig die thread in de gaten te houden als je hiervan gebruikmaakt. Duidelijk is in ieder geval dat Sony nog werk aan de winkel heeft wat betreft het aanbieden van games om te streamen op pc. Deze issues zijn op console namelijk niet aan de orde.