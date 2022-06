Atlus en Nintendo hebben vanmiddag tijdens Nintendo Direct laten weten dat Persona 3 Portable: Persona, Persona 4 Golden en Persona 5 Royal allemaal naar de Nintendo Switch komen en we weten ook wanneer. Althans, Persona 5 Royal verschijnt op 21 oktober, de andere twee games krijgen binnenkort een datum.

Natuurlijk kan een trailer niet ontbreken en die check je hieronder. Verder stuurde Nintendo nog een korte omschrijving van de drie titels voor wat meer algemene informatie:

Red anderen van vervormde verlangens door het masker van een Phantom Thief op te zetten in het veelgeprezen, genre-vormende verhaal van Persona 5 Royal, inclusief reeds uitgebrachte downloadbare content. Bovendien gaat er een legende rond dat je soulmate zou kunnen verschijnen als je op een regenachtige nacht in een Nintendo Switch-systeem staart in Persona 4 Golden. Een onbekende stilte overwoekert de stad, mensen veranderen in griezelige doodskisten en monsters uit een andere wereld, Shadows genaamd, zijn overal te vinden in Persona 3 Portable, dat ook beschikt over alternatieve routes! Alle drie de games hebben Engelse en Japanse voice-acting en full-HD graphics. De games zijn los verkrijgbaar. Persona 5 Royal wordt op 21 oktober uitgebracht voor de Nintendo Switch, en er volgt binnenkort meer informatie over Persona 4 Golden en Persona 3 Portable.