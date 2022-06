De Battlefield franchise is jaren terug al van een traditionele singleplayer afgestapt. Zo kregen we in Battlefield 1 en Battlefield V losse verhalen te spelen en in Battlefield 2042 heeft DICE dit segment volledig achterwege gelaten. Het ziet er echter naar uit dat de singleplayer terug zal keren.

Uit een openstaande vacature blijkt dat de nieuwe studio van EA in Seattle, gericht op het ontwikkelen van Battlefield, zoekt naar iemand die verantwoordelijk zal zijn voor het ontwerp van een singleplayer campagne. Of in hun woorden:

Your job is to embrace the core tenets of the Battlefield franchise and make sure they are woven through all layers of a masterfully designed single player campaign.

Gezien de focus van EA en DICE nog volledig op Battlefield 2042 ligt en voor die game niet nog een losse singleplayer uitgebracht zal worden, lijkt het erop dat de volgende game in de franchise wel voorzien zal zijn van dit onderdeel.

Details over de nieuwe Battlefield hebben we verder niet, want die game zal nog wel een paar jaar op zich laten wachten.