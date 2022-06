Het is de laatste tijd wat onrustig als het op God of War: Ragnarök aankomt. Zo wezen verschillende geruchten naar een aankondiging die vandaag zou plaatsvinden. Nu is de dag nog niet voorbij, maar Jason Schreier van Bloomberg laat weten dat de kans bestaat dat we geen nieuws krijgen vandaag.

Het meest belangrijke waar we allemaal op zitten te wachten is de onthulling van de releasedatum, maar via Twitter heeft Cory Barlog met berichten enigszins laten doorschemeren dat het er voor vandaag niet in zit. Tegelijkertijd stipt hij wel aan dat de game nog altijd op schema ligt voor een release dit jaar.

Het is dus een wat rommelig verhaal aan het worden, maar kijk er niet raar van op als het deze week stil blijft rondom God of War: Ragnarök. Tegelijkertijd, als Sony een aankondiging voor vandaag gepland had staan, dan zal het vast niet lang duren alvorens dat nieuws alsnog gedeeld wordt.

Ondanks alles is het belangrijkste echter dat Barlog meermaals heeft aangegeven dat de game gewoon in 2022 verschijnt. De grote vraag is nu dus nog steeds wanneer precies.

Jason Schreier: “I can confirm that as of last week there was a release date/pre-order announcement planned for tomorrow. I’ve asked around to see if it was delayed, but haven’t heard back yet. Not exactly putting all of my energy into that one. We’ll find out for sure in less than 24 hours, and as far as I know the game is still on track for November.”