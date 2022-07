Mocht Wimbledon die tennis-itch in je aangewakkerd hebben, dan hebben Kalypso Media en Torus Games goed nieuws voor je. Hun tennisgame, Matchpoint – Tennis Championships genaamd, beschikt namelijk over een demoversie die je nu kan spelen. De game zal trouwens ook cross-play bevatten, dus mocht je met die ene vriend willen tennissen die nog geen PlayStation 5 heeft, is dat geen probleem.

Op 7 juli komt de volledige game uit en dan zal je het in een virtueel potje tennis kunnen opnemen tegen onder andere Nick Kyrgios, Amanda Anisimova en Kei Nishikori. De game verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Verder mag je ook later dit jaar, 20 oktober om precies te zijn, een Nintendo Switch-versie van de game verwachten. Voor de demo voor dat platform geldt hetzelfde, je zal nog even moeten wachten.