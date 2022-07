In februari werd duidelijk dat Sony PlayStation in gesprek was met Tobii omtrent eye-tracking technologie voor PlayStation VR2. Dit bedrijf is gespecialiseerd in deze technologie, daar waar Sony natuurlijk op zoek is naar topkwaliteit om dat te implementeren in de aankomende vr-headset.

Nu een half jaar later heeft Tobii via een persbericht laten weten dat beide partijen tot een overeenkomst zijn gekomen. PlayStation VR2 zal dus de eye-tracking technologie van Tobii gaan gebruiken in de headset. Anand Srivatsa, CEO van Tobii, zegt het volgende:

“PlayStation VR2 establishes a new baseline for immersive virtual reality (VR) entertainment and will enable millions of users across the world to experience the power of eye-tracking. Our partnership with Sony Interactive Entertainment (SIE) is continued validation of Tobii’s world-leading technology capabilities to deliver cutting-edge solutions at mass-market scale.”

Overigens is dit niet de eerste keer dat de software van Tobii gebruikt wordt voor vr-headsets. Eerder hebben ze al samengewerkt met HTC, HP en Pico. Dit voor respectievelijk de HTC Vive Pro Eye, HP Reverb G2 Omnicept Edition en Pico Neo 3 Pro Eye.