Het gebeurt wel vaker dat een uitgever of ontwikkelaar besluit om voorgoed de servers van een game af te sluiten, vaak omdat er door de spelers geen gebruik meer van wordt gemaakt. Voor september staan er weer een aantal titels op de lijst, ditmaal zijn ze allemaal van Ubisoft.

Via hun website deelt de Franse ontwikkelaar en uitgever de lijst met 15 games die vanaf 1 september geen gebruik meer kunnen maken van de online diensten. In sommige gevallen kun je zelfs de door jou gekochte uitbreidingen niet meer installeren. Een aantal grote namen op de lijst zijn de originele release van Assassin’s Creed II en Far Cry 3, het gaat hierbij om de releases voor de zevende generatie consoles en pc.

De volledige lijst kun je hieronder bekijken.