BioWare is momenteel druk bezig met zowel Dragon Age: Dreadwolf als een nieuwe Mass Effect. Die eerste is al een lange tijd in ontwikkeling en van de tweede weten we nog niets. BioWare heeft echter onlangs schrijfster Mary DeMarle ingehuurd en gezien haar uitgebreide ervaring met science fiction, hebben we een aardig idee waar ze mogelijk aan gaat werken.

Op haar LinkedIn pagina valt te lezen dat ze Eidos Montreal na vijftien jaar heeft ingeruild voor BioWare. In die tijd heeft ze onder meer gewerkt aan Deus Ex: Human Revolution, Deus Ex: Mankind Divided en de crimineel ondergewaardeerde Marvel’s Guardians of the Galaxy game van vorig jaar. Dat is een indrukwekkende cv waar BioWare hopelijk profijt van heeft.