De PlayStation zoals je die in de winkel koopt is over het algemeen een vrij fors apparaat. Met name de PlayStation 3 en PlayStation 5 zijn grote consoles, maar dat alles valt in het niet als we kijken naar een vroege versie van de PlayStation 3 devkit. YouTuber Lines Tech Tips heeft een zogeheten DECR-1000 PS3 Reference Tool weten te bemachtigen en het apparaat is werkelijk enorm te noemen.

In de onderstaande video wordt er dieper ingegaan op deze unit, maar ook komt er een PS Vita prototype voorbij, die er alles behalve praktisch uitziet. Het resultaat is een video die een unieke kijk geeft op waar ontwikkelaars destijds mee moesten werken, gezien je deze units vrijwel nooit ziet. Sterker nog, de DECR-1000 PS3 Reference Tool is vrij zeldzaam, gezien Sony deze unit later vervangen heeft door meer compacte systemen.

De video is behoorlijk interessant en zeker even de moeite waard om te kijken, check het hieronder.