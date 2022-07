Bungie en NetEase hebben de handen ineengeslagen voor de ontwikkeling van een first-person shooter voor mobiel. Dit blijkt uit de LinkedIn-pagina van een van de medewerkers van NetEase Games. Die heeft op zijn pagina staan dat hij heeft geholpen bij het ontwikkelen van een onaangekondigde shooter voor mobiel, en dat voor Bungie.

Volgens een bron van The Game Post, die bekend is met de ontwikkelplannen van NetEase, werkt dit Chinese bedrijf aan een mobiele versie van Destiny. Deze game zou inmiddels al twee jaar in ontwikkeling zijn, maar wanneer de release gepland staat is niet duidelijk.

Daarbij meldt TGP ook dat het ook kan zijn dat deze game niet direct iets te maken heeft met Destiny 2. Het zou dus om een game in hetzelfde universum kunnen gaan, maar dat het als titel verder losstaat van de andere games. Of het klopt is niet duidelijk, maar gezien veel grote console en pc-games een mobiele variant krijgen, is het niet gek om hetzelfde met Destiny te doen.