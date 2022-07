Onlangs lanceerde het vernieuwde PlayStation Plus en daarmee krijgen een boel klassiekers van verschillende generaties een tweede leven. Via de PlayStation Premium tier is het namelijk mogelijk om klassieke games van de PlayStation 1 tot en met de PlayStation 3 te spelen. In het geval van die laatste console kun je die titels echter alleen streamen en dat is lang niet in alle landen mogelijk.

Hoe dan ook, het ziet er naar uit dat Sony die dienst met de jaren wil blijven verbeteren en uitbreiden en daarom is de Japanse grootmacht op zoek naar een software engineer, aldus een vacature op LinkedIn. De nieuwe medewerker zal zich bij het ‘Tools and Technology’ team voegen en zo de onlangs gelanceerde legacy platformen ondersteunen.

Naast het toevoegen van nieuwe features en het oplossen van bugs is deze engineer tevens verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe emulators. Gaat die PlayStation 3 emulator er dan toch nog komen? We hopen natuurlijk van wel, maar dat zal nog wel even op zich laten wachten.